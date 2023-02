Promozione, girone C: Abano, finalmente la prima vittoria del 2023

Prima vittoria del 2023 per l’Abano di Carlo Perrone, che dopo l’ottimo 2-2 di sette giorni fa con lo Scardovari spezza il tabù dei tre punti sbancando per 1-0 il difficilissimo campo del Loreo nella diciasettesima giornata del campionato Promozione girone C. Ultimo posto in classifica abbandonato in favore dell'Euganea Rovolon Cervarese e finalmente zona playout tornata ad un tiro di schioppo, ora solo due punti dall'ABC terzultimo in classifica. I motivi per sorridere in casa neroverde ci sono.

Il mercato invernale ha rinforzato tanto e bene la squadra di mister Perrone, finalmente dotata di un reparto offensivo all'altezza della categoria. Non è un caso che il gol vittoria sia arrivato ad opera di Catalin Andrici, letale in avvio di ripresa nel trafiggere l’ex di turno Lorenzo Grego dopo un bel movimento offensivo di Pier Mario Favaro.

La reazione del Loreo è veemente, ma si concretizza solo in un gol annullato per fuorigioco a dieci minuti dal termine: l’Abano si difende con ordine e orgoglio e il risultato non cambia più fino al triplice fischio conclusivo.



Questo il tabellino della sfida nel rodigino:

LOREO-ABANO 0-1

LOREO: Grego, Bullo (43’ s.t. Ranzato), Cappelli, Babetto, Brentan, Mancin, Bonato (39’ s.t. Visentini), Vianello (42’ s.t. Riccardo Penzo), Boscolo (12’ s.t. Neodo), Paio (12’ s.t. Alex Ballarin), Nicolò Penzo. A disp. Grillanda, Fuolega, Cisotto, Andrea Ballarin. All. Alessandro Tessarin.

ABANO: Braggion, Di Maggio, Zatta, Barbiero, Bulli, Barison, Toffanin (17’ p.t. Marchetti, dal 43’ s.t. Buja), Grassi, Favaro, Andrici (24’ s.t. Lazzarin), Proto (32’ s.t. Bellossi). A disp. Zerbetto, Zandonà, Capuzzo, Leonardis. All. Carlo Perrone.

ARBITRO: Tonon di San Donà di Piave.

RETE: 13’ s.t. Andrici.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Babetto, Bullo, Cappelli, Alex Ballarin, Barison e Zatta. Recuperi: 2’ e 4’