Promozione, girone C: il Loreo piega l'ABC al termine di una gara rocambolesca

Prima sconfitta stagionale per l'ABC in quel di Loreo, al termine di una partita molto intensa. Agli uomini di Lunardon, rispetto ad altre occasioni, è mancata la fame e la concentrazione necessaria per imporsi. Di certo anche da momenti simili, si può ripartire con ancora più determinazione e soprattutto malizia nella gestione dei momenti caldi della partita. Quest'ABC piace per la maniera in cui interpreta la partita e per come mette nelle condizioni migliori i suoi giocatori più talentuosi. Anche oggi è arrivata la rete di Simone Bernardi, con Niselli del Saonara Villatora e Spessato della Villafranchese, uno dei tesori nemmeno troppo nascosti della categoria. La sua rasoiata dal limite è un gol straordinario di un giocatore che farebbe comodo a tante squadre dei piani più alti. Per la cronaca, la sesta rete in 4 presenze e mezzo tra campionato e Coppa Veneto. Il pareggio di Neodo su rigore e il sorpasso di Ballarin, altro talento pieno di tecnica per chi cerca qualità a getto continuo, non smontano l'idea dei padovani, che con il gioco e tanta caparbietà pareggiano con Celi su rigore sull'imbrunire della gara, all'81'. Sembra tutto finito, ma due minuti dopo Ballarin in ripartenza suggella la sua prestazione e dimostra il motivo per cui porta la dieci sulle spalle, firmando il definitivo 3 a 2. Nel finale da segnalare l'espulsione ingenua e poco necessaria di Redi. Anche da questi dettagli passano le stagioni.

Questo il tabellino della gara di Loreo:

LOREO-ABC ARRE BAGNOLI 3-2

LOREO: Grego, Bullo, Cappelli, Penzo (39’ s.t. Luperto), Brentan, Mancin, Andrea Ballarin (22’ s.t. Vianello), Babetto, Neodo (43’ s.t. Talpo), Alex Ballarin (46’ s.t. Ranzato), Bonato (34’ s.t. Visentini). A disp. Liviero, Cisotto, Marchioro, Sadellah. All. Alessandro Tessarin

ABC ARRE BAGNOLI: Rizzato, Lemeti, Boscain (23’ s.t. Zanardo), Cecconello (26’ s.t. Imeraj), Busso, Massaghri (14’ s.t. Bacchin), Greggio (29’ s.t. Zaghetto), Zagolin (7’ s.t. Redi), Celi, Donati, Bernardi. A disp. Zanella, Mancinelli, Violato, Frizzarin. All. Matteo Lunardon.

ARBITRO: Visentin Nardi di Padova.

RETI: 7’ p.t. Bernardi, 26’ p.t. Neodo (rigore), 8’ s.t. e 38’ s.t. Alex Ballarin, 36’ s.t. Celi (rigore).

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 50’ s.t. Redi per fallo di reazione. Ammoniti Mancin, Penzo, Brentan, Babetto, Neodo, Cappelli, Massaghri e Donati. Recuperi: 2’ e 6’.