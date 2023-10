Fatal Loreo per l'Azzurra Due Carrare: addio sogni d'alta classifica?

Nemmeno il tempo di godersi la brezza del secondo posto in classifica classifica, che l’Azzurra Due Carrare incappa nella sua seconda sconfitta in campionato sul campo difficile del Loreo, trappolone su cui già il Monselice di Antonioli è quasi caduto la scorsa settimana, lasciando per strada due punti ricchi di rimpianti. I rodigini non fanno sconti nemmeno agli uomini di Sandon, conducendo la gara per larghi tratti e passando subito in vantaggio al 6' con Talpo, abile a trafiggere Mazzini con una conclusione secca e precisa.

Gli ospiti provano a reagire, ma rispetto al Dolo faticano a trovare le distanze giuste in campo, subendo le folate offensive dei padroni casa. Nasce così il possibile raddoppio sprecato dal Loreo al 30' con Talpo, che si fa ipnotizzare dal dischetto dall'ottimo Mazzini.

Nella ripresa l’Azzurra prova ad assediare l’area polesana, ma le occasioni più ghiotte portano sempre la firma del Loreo, che si vede negare la gioia del raddoppio da almeno tre interventi strepitosi dello stesso Mazzini. Non è proprio giornata per gli uomini di Sandon, che si possono consolare con il terzo posto in classifica a quota 9, in fin dei conti solo a -4 dal Pozzonovo primo in graduatoria.



Questo il tabellino della gara di Loreo:



LOREO-AZZURRA DUE CARRARE 1-0

LOREO: Zennaro, Bullo, Marino, Riccardo Penzo (24’ s.t. Marco Boscolo Zemelo), Fuolega, Brentan, Mattia Penzo, Nicolò Penzo (38’ s.t. Sadellah), Alex Boscolo (49’ s.t. Ranzato), Ferro (24’ s.t. Zennaro), Talpo. A disp. Grillanda, Vianello, Babetto, Erik Boscolo, Ballarin. All. Giacomo Fecchio.

AZZURRA DUE CARRARE: Mazzini, Zonzin, Andreon, Contarin, Gardellin, Pavan (18’ s.t. Grigio), Toffanin, Gusso, Buja (18’ s.t. Forster), Minozzi, Aggio (12’ s.t. Zaramella). A disp. Bellamio, Condino, Montrone, Tognon, Prosdocimi, Businaro. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Benetazzo di Padova.



RETE: 6’ p.t. Talpo.NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso Bullo. Ammoniti Ferro, Mattia Penzo, Brentan, mister Fecchio, Mazzini, Gusso e Andreon. Recuperi: 2’ e 7’.