Promozione, girone C: Djordjevic firma il blitz a Loreo, Monselice è 6°posto

Un colpo di testa di Djordjevic regala il ritorno alla vittoria del Monselice. Tre punti di un peso specifico immenso per gli uomini di Simonato, che spezzano la maledizione dello stadio polesano, dove avevano perso in Prima Categoria nella stagione 2019/2020 e si erano arenati su un faticoso pareggio nello scorso campionato di Promozione. La classifica torna parzialmente a risplendere, con il secondo posto a soli 4 punti. Una vittoria da squadra pragmatica e cinica. La rete in avvio di Djordjevic è stata difesa con le unghie e con i denti dai biancorossi. E dove non arrivano i vari Zompa, Notolini, Lacerti e Peraro, ecco la dea bendata mettersi al fianco dei Simonato boys come nel caso del palo di Vianello. Ad onore del vero c'è da segnalare il palo sempre di Djordjevic sempre nei primi 45', mentre nella ripresa il Loreo sfiora il pareggio senza troppa fortuna. Il Monselice risale al sesto posto agganciando proprio il Loreo, a -1 dai playoff. Ora serve la continuità, a partire da domenica prossima contro l'Abano, derby tra nobili decadute del calcio padovano.

Ecco il tabellino della partita:



LOREO-MONSELICE 0-1



LOREO: Grillanda, Bullo (8’ s.t. Paio), Cappelli (22’ s.t. Cisotto), Riccardo Penzo (37’ s.t. Alex Ballarin), Fuolega, Brentan, Bonato (16’ s.t. Kevin Ballarin), Mancin, Boscolo, Daniele Vianello (48’ s.t. Ranzato), Nicolò Penzo. A disp. Grego, Stefano Vianello, Borella, Andrea Ballarin. All. Alessandro Tessarin.



MONSELICE: Nicola Simonato, Peraro, Lacerti (44’ s.t. Rizzato), Notolini, Zompa, Menesello (49’ s.t. Businarolo), Salvatore, Carraro, Djordjevic, Zecchinato (32’ s.t. Dalla Via), Bahhar. A disp. Lugari, Tonazzo, Sguotti, Galato, Fornasiero, Deliallisi. All. Luca Simonato.



ARBITRO: Lena di Treviso.

RETE: 9’ p.t. Djordjevic.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Bullo, Brentan, Fuolega, Riccardo Penzo e Zecchinato. Recuperi: 1’ e 4