Promozione, girone C: che bel Loreo, Monselice ancora pari fuori casa

Un pareggio che sa quasi di vittoria per il Monselice, in quel di Loreo nella decima giornata di andata del girone C di Promozione. 1 a 1 in terra rodigina e per fortuna del Monselice, in vetta gli equilibri restano invariati. La testa della classifica dista sempre tre punti. Mai come quest'anno, l'equilibrio regna sovrano nel girone C di Promozione. Come ha dichiarato mister Simonato nel post match, sul sito ufficiale del Monselice: "Qualche settimana fa una partita del genere non saremmo riusciti a riprenderla. Sono molto soddisfatto della prestazione del Monselice, in un campo in cui i risultati non saranno mai scontati. Un applauso al Loreo e anche al direttore di gara, che è riuscito a gestire davvero bene una partita complicata"

LA CRONACA

E dire che l'avvio di gara è molto promettente per il Monselice. Djordjevic va subito vicino alla rete, ma il suo tiro a giro si perde sul fondo di pochi centimetri.

Il Loreo macina gioco e al 33' trova il vantaggio un colpo di biliardo di Daniele Vianello, che con il piatto destro manda il pallone a baciare il palo e gonfiare la rete. Lo svantaggio scuote gli ospiti e nella ripresa si assiste ad un match decisamente diverso. Non sorprende il pareggio al 69' su calcio di rigore, dopo l'atterramento in area di Zecchinato. Dal dischetto Djordjevic non sbaglia. Il Monselice perde per infortunio il portiere Nicola Simonato, ma nel forcing finale non rischia nulla. Anzi va vicino anche al gol del possibile sorpasso, ma non è proprio giornata in terra rodigina.

Ecco il tabellino della gara:

LOREO: Grego, Dal Compare, Luperto, Vianello, Ranzato, Fuolega, Sadellah, Olivato, Ferro (35’ s.t. Burraci), Talpo, Paio (45’ s.t. Bergo). A disp. Liviero, Ghezzo, Rampin, Gjeli, Bullo, Mancin, Boscolo Zemelo. All. Matteo Tiozzo

MONSELICE: Nicola Simonato (29’ s.t. Bellamio), Voltolina, Vedovato, Zompa, Rosa (13’ s.t. Varotto), Notolini, Morello, Menesello (13’ s.t. Carani), Djordjevic, Galato (22’ s.t. Zecchinato), Cavaliere (22’ s.t. Salvadori). A disp. Gradella, Rizzato, Dalla Via, Lemeti. All. Luca Simonato



ARBITRO: Fighera di Treviso

RETI: 33’ p.t. Vianello, 24’ s.t. Djordjevic (rigore)

Ammoniti Vedovato, Rosa, Notolini, Morello, Cavaliere e Bellamio. Recuperi: 1’ e 4’.