Promozione, girone C: Davide Marcato (ds Villafranchese) "In linea con le aspettative stagionali, mi aspetto di più da Viola e Rusu"

Davide Marcato, direttore sportivo della Villafranchese tratteggia la chiusura del 2021 della Villafranchese, seconda in classifica, in queste ore calde di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva a Padova Oggi:

Ripresa al 30 gennaio: Sinceramente siamo d'accordo sulla decisione di posticipare la ripresa del campionato al 30 gennaio. Tante squadre iniziano ad avere molti positivi ed è giusto fermarsi. Ora la federazione deve fare un ulteriore scatto: accellerare i tempi di rientro per chi ha avuto il Covid. Aspettare un mese e mezzo per un'idoneità medica è pesante da gestire. Il punto principale è questo. In termini di gestione, ma anche numerici. Il nostro mercato è stato fermo anche per questo motivo. Le rose sono di 25 o 26 giocatori e spesso non bastano. Lasciare partire un giocatore diventa difficile proprio per questo motivo. C'è bisogno di giocatori pronti a prendere il posto di chi non c'è. Viviamo alla giornata. Da qui ad un mese le necessità cambiano in maniera repentina e non possiamo permetterci di restare scoperti in nessun ruolo.

Il rendimento della squadra fino a qui: Con il Presidente siamo molto soddisfatti del cammino della squadra. In campionato siamo nella posizione e con i punti che meritiamo. In Coppa ci dispiace come è andato questo primo round. È l'unica partita della stagione sbagliata sinora. Le cause sono tante: meteo, campo, tensione per l'importanza della partita, insomma tante variabili che hanno portato un risultato non in linea con le aspettative. C'è una gara di ritorno ancora, altri novanta minuti e secondo me l'accesso in finale potrebbe cambiare la stagione. Resto convinto che chi arriva in finale poi possa salire di categoria e noi ci proveremo.

La ripartenza con l'ABC Arre Bagnoli Candiana: l cambio di calendario deciso dalla Federazione, di mettere le prime tre partite di gennaio in fondo alla stagione, modifica alcune dinamiche e piani. È l'unica pecca di cui ci si può lamentare. Ora ci sono tutte gare difficili nel girone di ritorno. Non essendoci playoff quest'anno, il percorso a fine campionato può essere più o meno abbordabile. Noi avremo Loreo e Casalserugo che si giocheranno la salvezza e saranno sicuramente più agguerrite rispetto ad altre. All'ultima avremo il Badia Polesine, ripeto bisognerà capire lo svolgimento della stagione. Al ritorno in campo dopo l'ABC, avremo l'Azzurra Due Carrare, il Saonara Villatora e il Monselice, la gestione delle forze e dei cartellini diventa diversa a quanto l'avevamo preventivata con il mister.

Un bilancio sulla rosa, chi deve dare di più: Mi aspetto molto di più dalle due punte: Marco Viola e Vladimir Rusu. Entrambi sanno bene come la penso e da entrambi mi attendo un rendimento diverso in questo girone di ritorno. In compenso siamo molto felici dei giovani. I 2001 e i 2002 Cappellari, Calgaro, Cannella, Carraro e Fiorin stanno dando un contributo molto importante alla causa.