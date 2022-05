Promozione, girone C: Massimo Carraro (Azzurra Due Carrare) "Con mister Fiorin salutiamo una persona squisita e di grande competenza"

Dopo due stagione con mister Valeriano Fiorin, l'Azzurra Due Carrare cambia la guida tecnica. Ecco Sandon a dirigere gli uomini del presidente Massimo Carraro. Proprio quest'ultimo traccia un bilancio della stagione appena conclusa:

"La prima squadra ha fatto un girone d’andata strepitoso, andando persino al di là di ogni pronostico. Il ritorno, complici il Covid e i tanti infortuni, è stato più sofferto ma nel complesso resta un’annata molto positiva: a settembre inizieremo il nostro settimo campionato consecutivo in Promozione e per noi è davvero “tanta roba”. Il fiore all’occhiello della stagione è sicuramente il trionfo della juniores, il cui approdo nella categoria élite rappresenta qualcosa di straordinario. Dopo un girone di andata superlativo, con l’obiettivo che sembrava ormai scontato, il ritorno è stato quasi tutto in salita: anche qui il Covid ha colpito duramente e si sono aggiunti alcuni infortuni davvero gravi. Ci siamo ritrovati spalle al muro, in una situazione incredibilmente complicata: siamo stati bravi a non mollare e a crederci fino in fondo, raccogliendo il giusto premio proprio all’ultima giornata. Vincere un campionato è sempre difficile, a prescindere dalla categoria: riuscirci così è qualcosa di eccezionale. Di certo la gioia più grande della mia presidenza, insieme agli spareggi di Marola e San Giorgio in Bosco con la prima squadra. Con mister Fiorin salutiamo una persona squisita e di grande competenza, che ha portato tanta professionalità e ottenuto i risultati che come società ci aspettavamo. Ha fatto un lavoro enorme anche in termini di spogliatoio: tutti noi lo ringraziamo e gli auguriamo, di cuore, le migliori fortune. Ci siamo lasciati in buoni rapporti, senza rancore, pronti ad intraprendere un percorso diverso con una figura diversa. A Diego va il nostro benvenuto e un caloroso in bocca al lupo”