Promozione, girone C: Mattia Bacchin (ABC) "Abbiamo raccolto molto meno di quanto meritassimo"

Dopo la stagione 21-22 sempre al vertice, quest'anno per l'ABC si sta profilando un campionato di metà classifica. Grasso che cola in tempi del genere, in cui anche corazzate come il Monselice faticano a raggiungere i risultati per cui sono state costruite, ma che lasciano l'amaro in bocca al difensore arancioblu Mattia Bacchin. Queste le sue parole:



«Personalmente non mi ritengo del tutto soddisfatto, perché abbiamo raccolto molto meno di quanto meritassimo – le parole dell’ex giocatore di Monselice, Pozzonovo, Azzurra Due Carrare e La Rocca – In ogni caso guardo il bicchiere mezzo pieno e mi sento di dire che abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Il mister mi piace, c’è feeling tra lui e la squadra: siamo un gruppo molto giovane e anche molto unito, formato da brave persone prima ancora che calciatori, ed è un aspetto che in queste categorie paga sempre. Sono certo che, con la giusta mentalità, affronteremo il girone di ritorno per riprenderci ciò che ci è stato tolto. La classifica è molto corta, a testimonianza di un campionato estremamente equilibrato: ogni squadra può vincere o perdere con tutti. Raggiungere l’obiettivo sarà inevitabilmente più difficile ma io sono contento, perché è un campionato molto stimolante e sto vedendo crescere tanto i ragazzi. Ci tengo a spendere due parole anche su Mancinelli e Zaghetto, che ci hanno lasciato: dispiace per la scelta che hanno fatto, perché sono convinto che ci avrebbero dato una grossa mano trovando i loro spazi. Auguro loro un grosso “in bocca al lupo” per il futuro».