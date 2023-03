Promozione, girone C: Mattia Bacchin (ABC Arre Bagnoli Candiana) "Ci aspettano cinque finali"

In casa ABC Arre Bagnoli il momento è delicato e complesso. La squadra è al terzultimo posto solitario del girone «C» di Promozione e il margine sulla zona-retrocessione si è ridotto ad un solo punto, con il redivivo Abano di mister Capuzzo che spinge per centrare almeno i playout. Alla luce di questa situazione, il jolly difensivo Mattia Bacchin prova a trovare la ricetta giusta per reagire al meglio in questo rush finale.



«Non siamo morti e non stiamo mollando niente – le parole del classe 1994 ex Pozzonovo e Azzurra Due Carrare – Anche domenica, al cospetto della capolista, abbiamo dimostrato il nostro valore e non ci siamo fatti mettere sotto in nessuna circostanza. La partita è stata decisa da un episodio, che il Porto Viro ha saputo concretizzare nel migliore dei modi. Tuttavia, malgrado la bontà delle prestazioni, la striscia negativa continua a protrarsi. Se esiste davvero un Dio del calcio, da qui alla fine riusciremo a riprenderci almeno in parte tutto ciò che abbiamo perso per strada. So che può sembrare una frase ricorrente, ma bisognerà giocare queste ultime cinque giornate come fossero finali di Champions League: solo così potremo uscire dal tunnel. Siamo un gruppo unito, con l’allenatore e lo staff, e siamo tutti consapevoli che nulla è ancora scritto. Dipende tutto da noi».