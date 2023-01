Promozione, girone C: mister Lunardon (ABC) "Torniamo da Scardovari con grossi rimpianti"

La caduta di Scardovari è ancora negli occhi di mister Lunardon, tecnico dell'ABC Arre Bagnoli Candiana. Il 2 a 1 a favore dei rodigini inguaia gli arancioneri in piena zona playout con solo 17 punti. Queste le parole dell'ex allenatore dell'Aurora Legnaro, dominatrice quest'ultima nel campionato di Prima Categoria:

«È innegabile che ci siano grossi rimpianti.Abbiamo giocato un primo tempo di altissimo livello, che dovevamo chiudere con almeno due gol di vantaggio. Invece una marcatura persa su calcio d’angolo ci è costata l’1-1 proprio prima del riposo. A gridare vendetta è soprattutto il clamoroso rigore su Simone che l’arbitro non ha concesso: un episodio che poteva darci il 2-0, indirizzando la gara su binari ben diversi. Ciò che non toglie che non dovevamo commettere l’errore su quel corner e che nella ripresa potevamo senz’altro fare meglio. Dobbiamo continuare a lavorare, pur consapevoli che abbiamo affrontato una buona squadra. Teniamoci stretti il primo tempo e da lì ripartiamo per preparare al meglio la cruciale sfida di domenica con il Loreo».