Promozione, girone C: mister Lunardon (ABC) "Serve più grinta a questi livelli"

Non le manda a dire mister Lunardon alla sua squadra, l'Arre Bagnoli Candiana, alla seconda sconfitta in cinque gare del girone C del campionato di Promozione. Anche contro il Pettorazza, gli arancioneri hanno sofferto una certa lentezza a livello offensivo. Queste le le sue parole:

«Abbiamo perso per il loro unico tiro in porta – le parole dell’allenatore arancionero – Abbiamo sempre avuto noi il pallone e non abbiamo concesso più nulla, tanto che la loro seconda conclusione nello specchio è arrivata solo in pieno recupero, quando eravamo tutti sbilanciati a caccia del pareggio. Ieri siamo mancati davanti, non nei singoli ma come collettivo: dobbiamo migliorare e metterci più intensità, altrimenti non va bene. Il Pettorazza aveva cinque difensori e un centrocampista sempre bloccato davanti: si difendevano in sei, senza concedere spazi, e noi non abbiamo avuto la giusta lucidità. In ogni caso chi vince ha sempre ragione e tutto serve a crescere. Ora testa a domenica prossima, perché a Villatora sarà durissima».