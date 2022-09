Promozione, girone C: mister Lunardon (ABC) "Avanti a testa bassa, sempre con umiltà e grande applicazione"

Non smette di stupire l'ABC di mister Lunardon. Il 3 a 2 contro lo Scardovari, all'esordio del girone C di Promozione, certifica una volta di più che la squadra della Bassa, anche quest'anno, sarà la mina vagante del raggruppamento. Queste le parole del tecnico, Matteo Lunardon:

"È stata una partita un po’ strana, in cui non siamo riusciti a sfruttare numerose occasioni che ci avrebbero evitato delle sofferenze. Logicamente ci sono tante cose da migliorare, in primis la lettura di certe situazioni: non possiamo sempre provare a giocare da dietro, alcune volte bisogna anche essere “brutti da vedere” e mettere la palla avanti. I tre punti fanno morale e ci aiutano a lavorare con serenità, ma è chiaro che dobbiamo eliminare gli errori che hanno rimesso in partita lo Scardovari. Il 2-1 è frutto di un errore abbastanza stupido, mentre il 3-2 è nato da una palla battuta velocemente in cui ci siamo fatti trovare messi male. Ovviamente ci teniamo strette anche le tante cose positive: ottime trame di gioco, tante sovrapposizioni sugli esterni, moltissime conclusioni a rete di una certa pericolosità. Avanti a testa bassa, sempre con umiltà e grande applicazione."