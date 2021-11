Promozione, girone C: mister Millan (Villafranchese): "Contro la Piovese domenica prossima cercheremo di rifarci"

Mister Millan in esclusiva a Padova Oggi racconta nel post partita la sconfitta contro il Limena, match valevole per la nona giornata del campionato Promozione girone C.

"Ripartiamo da tutti i risultati positivi precedenti questa gara. Nonostante tante assenze, non ci piace piangerci addosso, una sconfitta del genere, all'ultimo minuto e su palla inattiva, brucia. Il pareggio era meritato, peccato. Contro la Piovese domenica prossima cercheremo di rifarci. Sicuramente l'arma in più sarà il gruppo. Noi ce l'abbiamo e siamo felici di questo. Anche oggi contro un grande Limena, abbiamo fatto un'ottima partita. Forse di un livello un po' più basso rispetto le precedenti, ma abbiamo dato battaglia. Questo campionato lo vincerà chi avrà il gruppo più sano fisicamente e non solo. Il nostro obiettivo è la Coppa da inizio anno. Abbiamo passato un girone tosto ed ora aspettiamo la semifinale. Non sappiamo ancora nulla sul tema, se giocheremo il 1 dicembre o l'8 dicembre. L'obiettivo massimo è la Coppa. Con la Piovese spero di recuperare qualche giovane in più, perché oggi ero contato a livello di fuoriquota. Sono venuti con noi degli Juniores che hanno fatto molto bene e questo premia il settore giovanile della squadra. La gara di domenica prossima sarà ancora più dura di oggi. Credo che la Piovese sia la squadra più forte del campionato, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio come sempre"