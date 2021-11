Promozione, girone C: mister Millan (Villafranchese): "Peccato per il gol preso"

Mister Millan in esclusiva a Padova Oggi racconta nel post partita il pareggio contro la Piovese, nel match valevole per la decima giornata del campionato Promozione girone C.

"Tanti rimpianti. Avevamo tante assenze importanti, come la settimana scorsa, però nonostante tutto abbiamo fatto una bella prova. Peccato per il gol subito. Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato e abbiamo fatto un ottima gara. Nessun problema, da domani testa alla gara di domenica contro la Vigontina San Paolo. Nel secondo tempo ci siamo un po' disuniti ed è venuta fuori tutta la tecnica e qualità della Piovese. Sapevamo di poter concedere qualcosa, l'abbiamo fatto dal punto di vista del palleggio nella fase centrale della gara, ma sono molto contento di quanto hanno fatto i ragazzi. Stiamo recuperando qualche uomo in avanti. È rientrato Viola, speriamo di tornare a combattere ad armi pari con chiunque anche davanti. La squadra è serena e stiamo recuperando pezzi importanti. Per noi la Coppa Veneto è un appuntamento importantissimo e giochiamo la prima semifinale l'8. La squadra è conscia delle sue potenzialità ed è un obiettivo importante per noi. Abbiamo del tempo per mettere delle basi importanti per fare bene in campionato, come in coppa."