Promozione, girone C: mister Perrone (Abano) "Abbiamo ancora enormi margini di miglioramento"

Il campionato dell’Abano è iniziato con una bella vittoria esterna sul Badia Polesine. Tre punti di platino, al netto delle dimissioni del ds Sartori e delle perturbazioni societarie. Mister Perrone si è dimostrato il solito grande tecnico - un lusso per la categoria - e con l'aiuto dei suoi giocatori ha saputo portare a casa l'intera posta in palio in terra rodigina, infondendo ai neroverdi grande fiducia in vista dei prossimi impegni ufficiali.

"Sono davvero felice per il risultato di domenica. Abbiamo una squadra molto giovane, che necessita di autostima e convinzione per proseguire nel migliore dei modi il suo già importante percorso di crescita. I progressi che avevo visto in Coppa Veneto si sono concretizzati anche con il Badia: abbiamo fatto una gara fin troppo matura per il poco tempo avuto a disposizione fino a qui. L’unico neo è che non siamo riusciti a chiuderla e questo ci ha fatto soffrire fino al novantesimo, pur senza concedere quasi nulla al loro reparto offensivo: non dimentichiamoci che nell’ultimo quarto d’ora eravamo pure in inferiorità numerica. La squadra cresce giorno dopo giorno, sia nei singoli che nel collettivo. Poi, logicamente, è l’intero gruppo a trarne beneficio. Abbiamo ancora enormi margini di miglioramento ed è su questo che dobbiamo continuare a lavorare."