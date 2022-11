Promozione, girone C: mister Perrone (Abano) "Ce la giochiamo alla pari con tutti"

Un avvio di stagione molto tribolato per l'Abano di mister Perrone. Ultimo posto in classificae e tanti giovani da fare maturare in fretta. Un binomio non semplicissimo da gestire, eppure, dopo il pareggio contro l'Azzurra Due Carrare, qualche raggio di speranza per il futuro, si comincia ad intravedere in casa neroverde. Queste le parole del tecnico, Carlo Perrone:



«Personalmente è stata un’altra gara vissuta in modo frustrante, perché i ragazzi hanno veramente dato l’anima e fatto una grande partita. Siamo andati meritatamente in vantaggio, ma sono di nuovo emersi i nostri limiti offensivi che ci hanno impedito di fare bottino pieno. In otto giornate abbiamo segnato solo tre gol, tra l’altro tutti con un unico giocatore: non riusciamo a chiudere le partite, spesso non riusciamo nemmeno a sbloccarle, e questo ci sta facendo lasciare per strada tanti punti preziosi. Ad eccezione della gara con il Monselice, in cui abbiamo incontrato una squadra oggettivamente più forte che ci ha messo sotto, ce la siamo sempre giocata alla pari: questo aumenta ulteriormente il dispiacere, perché alla rosa sarebbe davvero bastato un piccolo aiuto per essere protagonista. Così invece dobbiamo far crescere i giovani molto in fretta per raggiungere un traguardo che, per certi versi, sarebbe un’impresa. Continuiamo a lavorare e a dare il massimo, giorno dopo giorno»