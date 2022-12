Promozione, girone C: mister Perrone (Abano) "Ci sono tanti giovani che si stanno mettendo in luce"

La situazione in classifica resta ingarbugliata per l'Abano di mister Perrone, sempre penultimo nel girone C della Promozione. Eppure, le prestazioni recenti, non ultima il pareggio per 3 a 3 con il Porto Viro, invitano il tecnico aponense a guardare con fiducia ed ottimismo il futuro della squadra, in vista della ripresa del 15 gennaio prossimo. Queste le dichiarazioni del mister dell'Abano:



«Contro il Porto Viro ho visto il solito cuore di un gruppo di ragazzi stupendi, che hanno dato l’anima e hanno saputo tirare fuori l’orgoglio. Siamo andati meritatamente in vantaggio per due volte, salvo poi non riuscire a difendere il risultato: ci siamo ritrovati sotto, pur senza subire particolarmente una squadra che è comunque una delle più forti che ho visto. I ragazzi non hanno mai mollato e il pareggio all’ultimo respiro ha premiato la loro caparbietà. È un campionato estremamente equilibrato, in cui non ho visto delle “corazzate” in grado di fare il vuoto. Il rammarico è ancora maggiore, perché bastava davvero poco per allestire una rosa più completa e competitiva. In ogni caso andiamo avanti con fiducia: la squadra commette ancora molte ingenuità ma è cresciuta e ci sono tanti giovani che si stanno mettendo in luce. Non parlo mai di singoli, ma l’evoluzione di Marchetti è sotto gli occhi di tutti: da diverse settimane ha trovato autostima e condizione e la doppietta di ieri è il giusto coronamento di un percorso importante».