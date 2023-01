Promozione, girone C: mister Perrone (Abano) "Questo gruppo non molla"

Contro il Badia Polesine è arrivata un'altra delusione stagionale per l'Abano di mister Perrone. Due errori fatali che significano ottava sconfitta in campionato e sempre penultimo posto in classifica a 12 punti, a 5 punti dalla zona playout. La situazione, a 13 giornate dalla fine, non è delle migliori, anche se il tecnico Carlo Perrone fa professione di ottimismo, con lucidità e senza sconti. Queste le sue dichiarazioni:



«I ragazzi si erano allenati molto bene e le aspettative alla vigilia erano buone. Anche la prestazione è stata all’altezza, perché la squadra ancora una volta ha dato il cuore. Purtroppo non ci sono più margini di errore e domenica abbiamo pagato a caro prezzo due “infortuni” individuali, che hanno inevitabilmente condizionato l’esito della gara. Dispiace moltissimo, perché non ho nulla da rimproverare ai ragazzi: abbiamo creato parecchio e sofferto poco al cospetto di una squadra ben attrezzata, che vanta alcune individualità davvero importanti. Purtroppo perdere uno scontro diretto pesa tanto, sia in termini di classifica che di morale. Tuttavia abbiamo la forza, i mezzi e il dovere di lottare fino in fondo. So che questo è un gruppo che non molla e già da domenica venderemo cara la pelle fino all’ultimo secondo».