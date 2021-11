Promozione girone C, mister Piron (Piovese): "Credo che il pareggio sia il risultato giusto"

Il tecnico della Piovese Alessandro Piron in esclusiva a Padova Oggi racconta nel post partita il pareggio contro la Villafranchese, match valevole per la decima giornata del campionato Promozione girone C:

"È stata una bella partita, giocata a viso aperto. Ci sono stati momenti in cui l'inerzia era inizialmente a nostro favore, poi con il loro gol si è capovolta la situazione e potevano fare anche il secondo. Nella ripresa siamo stati bravi a trovare il gol del pareggio su un episodio un po' così e poi da quel momento abbiamo avuto altre due o tre occasioni su cui potevamo essere pericolosi. Nel finale le squadre erano lunghe, ma credo che il pareggio sia il risultato giusto. Chi ha visto la partita da fuori si è sicuramente divertito. Sapevamo che affrontavamo una squadra importante, come noi, costruita per stare in alto. Dopo la sconfitta di Limena all'ultimo minuto, volevano sicuramente rifarsi e hanno giocatori importanti. Speravamo di sfruttare alcune situazione sulla trequarti e nel primo tempo non siamo stati molto incisivi, perché ci è sempre mancata la stoccata finale. Credo che la partita sia stata viva fino alla fine È il terzo pareggio consecutivo e questo ci rallenta un po' sulla nostra corsa che vorremmo fare. Abbiamo disputato uno scontro diretto a Villafranca ed oggi è un punto che ci fa comodo. Ci aspettavamo un girone di alto livello con Monselice e Villafranchese su tutte e il Saonara Villatora con ottimi giovani. Il campionato è apertissimo e credo sarà cosi fino alla fine. Ogni partita è difficile, si vince per una questione di dettagli. Sono gare combattute, come la prossima che ci attende contro l'Arre Bagnoli Candiana che sta facendo un campionato importante e di conseguenza sarà durissima, ma vogliamo vincere. Credo sia fondamentale l'equilibrio. Con un attacco forte vinci le partite, ma devi essere solido in tutti i reparti. Il campionato è equilibrato e lungo. Ci sarà da battagliare e cercheremo di farci sempre trovare pronti."