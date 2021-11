Promozione, girone C: mister Prisco (Limena): "Abbiamo meritato questa vittoria"

Il tecnico del Limena Gaetano Prisco in esclusiva a Padova Oggi racconta nel post partita la vittoria contro la Villafranchese, match valevole per la nona giornata del campionato Promozione girone C.

"Meritavamo di segnare il gol prima del 93'. Abbiamo cambiato profondamente la squadra, soprattutto il reparto avanzato. Mancava Brotto, mancavano i due Bordin, Andrici, avevamo assenze importanti. Oggi è stata una partita di carattere, attenta, abbiamo preso un gol un po' così. Dovevamo essere bravi a capitalizzare prima le 4-5 occasioni importanti che abbiamo avuto. Le partite, lo sappiamo, sono tirate sino all'ultimo e ancora di più contro la Villafranchese seconda in classifica e semifinalista di Coppa Veneto. Non era facile oggi, nelle condizioni in cui eravamo. Abbiamo avuto un buon approccio durante tutto il match. Partita corretta e maschia da ambo le parti. È stata una buona partita da parte di entrambe le squadra. La Villafranchese è un'ottima squadra, però oggi abbiamo fatto qualche cosina in più. Farei un plauso particolare a Puglisi, che ha giocato poco quest'anno. Lui è un'ala, non è una punta centrale, però oggi centralmente ha fatto la differenza. Abbiamo concesso poco e credo che abbiamo meritato quest'affermazione. Ciatto ha fatto molto bene, Artuso ha un passo molto importante. Se gli dai spazio è devestante, peccato usi il piede destro solo per salire nell'autobus (ride ndr). Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Abbiamo assenze importanti e perduranti, con infortuni articolari. Brotto è un giocatore che non c'entra nulla con la categoria, ma oggi abbiamo dimostrato che non siamo Brotto dipendenti, questo è importato. Oggi il collettivo è andato alla grande. Ora ragioniamo partita per partita. Dobbiamo ancora affrontare Piovese e Monselice, che sono due squadre molto importanti. Abbiamo già affrontato il Saonara, che ci ha inflitto la prima sconfitta della stagione e sono una buona squadra. Tentiamo di arrivare tra le prime quattro."