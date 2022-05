Promozione, girone C: mister Sandon (ABC) "Conquistato un risultato straordinario"

Quarto posto in classifica, un gioiello messo in vetrina come Bernardi, ma soprattutto la consapevolezza di essere andati oltre ogni aspettativa, con una delle rose più giovani della categoria. Mister Diego Sandon ha tutti i motivi per essere orgoglioso del suo ABC Arre Bagnoli Candiana, alla luce del ripescaggio in Promozione all'ultimo giorno utile per l'iscrizione lo scorso luglio. Queste le sue dichiarazioni:

«Abbiamo conquistato un risultato straordinario, che nessuno alla vigilia poteva pronosticare. L’obiettivo primario era la salvezza, che abbiamo raggiunto con largo anticipo e senza affanni. Sicuramente abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso, un po’ per il Covid e un po’ per gli infortuni post Covid, culminati nelle cinque sconfitte di fila del girone di ritorno. Ma ero sicuro che il gruppo ne sarebbe uscito con grande carattere e così è stato: le ultime tre vittorie consecutive ci hanno riportato in alto e il quarto posto finale è il giusto premio per il lavoro svolto. Il merito va ai ragazzi per l’impegno, i sacrifici, la presenza costante e il duro lavoro fatto ogni settimana. E un grosso plauso va alla società, che dal vertice fino all’ultimo degli addetti ai lavori non ci ha mai fatto mancare nulla: si è sempre comportata in modo corretto, trasmettendoci attaccamento e vicinanza. Sono davvero molto felice: di solito una squadra incontra sempre delle difficoltà affacciandosi ad una categoria superiore. Noi ci siamo entrati con la mentalità giusta, consapevoli che bisognava lottare alla morte per raggiungere l’obiettivo. Di natura sono dell’idea che si possa sempre alzare l’asticella, ma questi ragazzi meritano un grandissimo applauso per tutto ciò che sono riusciti a fare».