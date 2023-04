Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Bisogna arrivare ai playout nella migliore condizione possibile"

Alla fine sono playout. Per l'Azzurra Due Carrare ancora due gare da disputare per conoscere che cosa l'attende la prossima stagione: Promozione o Prima Categoria? L'avversario non è di quelli facili, l'Euganea Rovolon Cervarese, tra le compagini più in forma di questo finale stagionale (nelle ultime 5, ben tre vittorie in casa e due pareggi) con un grande ex carrarese in panchina, Valeriano Fiorin. Una difficoltà in più per l'attuale tecnico dell'Azzurra Due Carrare, mister Sandon, che riconosce sui canali ufficiali della squadra l'amarezza per giocarsi un'intera stagione in 180'. «C’è sicuramente tanta amarezza – le parole dell’allenatore biancazzurro – La delusione, purtroppo, è evidente. La partita con il Monselice si era messa bene con il nostro vantaggio: poi purtroppo siamo stati ripresi e nel secondo tempo abbiamo sprecato due grandissime occasioni, con il pallonetto di Guzzo appena alto e con l’opportunità proprio al novantesimo di Chinello, che non è riuscito a trovare il guizzo decisivo che poteva darci la salvezza diretta. Ora dobbiamo metabolizzare in fretta questa sconfitta, in modo da prepararci soprattutto sul piano mentale ad andare avanti a lavorare per altre settimane. Bisogna arrivare ai playout nella migliore condizione possibile, sia di gambe che principalmente di testa. Nelle ultime due giornate di campionato abbiamo fallito due bonus: ora ne avremo altri due. Sono comunque convinto che la squadra reagirà bene».