Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "C'è solo la vittoria contro il Loreo"

Tre giornate dalla fine e una salvezza ancora in bilico. In casa Azzurra Due Carrare saranno settimane di passione e grande concentrazione, come riconosce il tecnico Diego Sandon. L'ex nocchiero dell'ABC, al primo anno a Due Carrare, non è ancora stato in grado di mettere in salvo la nave carrarese. La sconfitta di domenica scorsa ha complicato decisamente i piani, con un poker di squadre appaiate a 29 punti e l'Azzurra dentro con due piedi in zona playout. Queste le dichiarazioni del tecnido della squadra di Due Carrare.

Sulla gara di Scardovari. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa quel punto che, ai fini della classifica, sarebbe stato molto importante. L'approccio è stato molto buono, al punto che abbiamo colpito un palo clamoroso con Guzzo dopo una bella giocata in profondità. Lo Scardovari ha trovato il gol con una staffilata dai venti metri e poi è diventato tutto più difficile, al cospetto di una compagine molto organizzata e forte in ogni reparto.

La situazione in classifica. Ora siamo quattro squadre appaiate a 29 punti ed è una situazione pericolosa: domenica con il Loreo dobbiamo assolutamente vincere e serviranno la massima fame e la massima voglia. Ci attendono tre finali, da preparare al massimo per portare a casa più punti possibili. Dobbiamo salvarci senza passare per i playout: io ci credo, così come ci credono i ragazzi e la società