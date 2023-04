Promozione, girone C: mister Sandon "La nostra salvezza passerà per la sfida con il Monselice"

Due settimane di passione e calcoli attendono l'Azzurra Due Carrare. Mister Sandon è conscio di questo, soprattutto dopo la sconfitta di domenica contro il Pettorazza per 2 a 1. "Risultato bugiardissimo – esordisce l’allenatore biancazzurro – Al netto del valore del Pettorazza, che è indubbiamente una squadra di tutto rispetto, posso affermare con assoluta decisione che abbiamo fatto una super prestazione. Il primo tempo è stato, forse, il migliore di tutta la stagione: abbiamo creato tantissime occasioni e siamo andati al tiro almeno sei o sette volte, sbattendo contro la grandissima giornata del loro portiere. La ripresa è stata più equilibrata, ma anche dopo il 2-1 abbiamo avuto le opportunità per pareggiare. I ragazzi hanno lottato fino alla fine ed è questo che ci portiamo a casa di positivo." Una sosta pasquale da vivere in tensione e con la consapevolezza che tutto si deciderà all'ultima giornata: domenica 16 aprile c'è il derby casalingo contro il Monselice. All'andata un gol di Zecchinato decise la contesa, ma questa volta il match winner di quella gara è dall'altra parte della barricata. "Speravamo logicamente di vivere la sosta pasquale in modo più tranquillo e sereno, ma siamo consapevoli di potercela fare. In queste due settimane lavoreremo bene per arrivare al derby con il Monselice con lo stesso spirito combattivo e battagliero di Pettorazza. La nostra salvezza passerà per la sfida con il Monselice, in cui dovremo vincere ad ogni costo. La prova di Pettorazza deve darci la forza e il coraggio per andare in campo con un solo risultato a disposizione, perché i tre punti ci darebbero la certezza della salvezza diretta".