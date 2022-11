Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Se non siamo tutti al cento per cento possiamo perdere con chiunque"

Amarezza e la sensazione di avere buttato via una grossa occasione per mantenersi in cima alla classifica. Così mister Sandon, allenatore dell'Azzurra Due Carrare, scannerizza il pareggio contro l'Abano di Perrone:

"Abbiamo fatto un passo indietro sul piano della prestazione – le parole dell’allenatore biancazzurro – In settimana avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata una partita più difficile di quelle in cui abbiamo affrontato le squadre di alta classifica. Capita a tutti i livelli, persino in serie A: infatti siamo andati sotto e nel primo tempo l’Abano ci ha messo in difficoltà con la sua corsa e il suo atletismo. Nella ripresa fortunatamente abbiamo reagito, riuscendo a rimettere in piedi la gara con un bel gol di Andreon. Bisogna riflettere su queste prestazioni, perché dipende sempre da noi: se non siamo tutti al cento per cento possiamo perdere con chiunque, perché diventiamo vulnerabili. Domenica avremo un altro test molto simile e ci faremo senz’altro trovare più pronti"