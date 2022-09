Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Discorso qualificazione riaperto"

Un derby in grado di cambiare l'avvio e forse anche la storia della stagione. Così mister Sandon, a distanza di quattro giorni dalla vittoria contro l'Abano nella seconda giornata di Coppa Veneto, percepisce la sua Azzurra Due Carrare. Queste le sue dichiarazioni:

"I ragazzi sono scesi in campo determinati a portare a casa il risultato e una buona prestazione Volevamo riscattare la brutta prova della domenica precedente e direi che ci siamo riusciti, trovando il vantaggio dopo pochi minuti e sfiorando il raddoppio già prima dell’intervallo. Nella ripresa, dopo il 2-0, siamo stati bravi a non concedere quasi nulla all’Abano e a non far riaprire la gara. L’unica nota stonata riguarda i tre cambi per infortunio che ho dovuto fare nel giro di pochi minuti, tra l’altro tutti in difesa: ci tengo a fare un plauso a chi è subentrato, perché i ragazzi hanno avuto davvero un grande impatto e sono riusciti a tenere alto il livello. Siamo felici di aver riaperto il discorso qualificazione e domenica ci giocheremo il passaggio del turno contro il Rivereel."