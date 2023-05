Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) «Una gioia immensa questa salvezza»

Salvezza, sofferenza, gioia. Sono tanti i pensieri ancora nella testa di mister Diego Sandon, nocchiero dell'Azzurra Due Carrare in grado di mantenere il campionato Promozione anche il prossimo anno. «Una gioia immensa – riconosce il tecnico biancoblu – L’obiettivo non era facile né scontato. Abbiamo sofferto un po’ il caldo e la veemente reazione degli avversari, che spingevano forte per riaprire i giochi. Va dato merito ai ragazzi, che hanno lottato su ogni pallone con tenacia e determinazione, e ovviamente alla società, che non meritava di retrocedere per tutto ciò che ha sempre fatto. Dispiace aver visto i volti dell'Eugenea Rovolon Cervarese delusi e mortificati, nello sport sono sempre immagini molto forti e tristi. Mi sento assolutamente solidale con loro, perché retrocedere è sempre una sconfitta. Il calcio è un mix di gioie e dolori: auguro loro di tornare in Promozione, in quanto non meritavano affatto la retrocessione».

Gli fa eco anche il direttore sportivo Andrea Stefani, che si gode questa salvezza, consapevole di volere e costruire un futuro decisamente più tranquillo per una delle realtà più feconde del territorio provinciale. «Ora è giusto festeggiare, perché siamo ben consapevoli dei sacrifici fatti per arrivare fino a qui – il pensiero del ds dell'Azzurra Due Carrare – Siamo stati bravi a resistere nel primo tempo, reggendo la loro pressione e concedendo solo quel colpo di testa di Silvestrin che Gardellin ha salvato sulla linea di porta. Nella ripresa potevamo chiuderla prima, ma non siamo riusciti a sfruttare una quantità incredibile di contropiedi. Poi è arrivato, come una sorta di liberazione, il missile da fuori di Chinello. Sono stati giorni duri, vissuti con fiducia ma al tempo stesso con un pizzico di normale apprensione. Ora possiamo dirlo con orgoglio: faremo il secondo anno di juniores élite e l’ottavo di fila in Promozione con la prima squadra. Siamo una realtà importante di questo territorio e dobbiamo esserne fieri. A bocce ferme analizzeremo gli errori e cercheremo di capire dove migliorare: il livello è molto alto e bisogna necessariamente alzare l’asticella, soprattutto in termini di attenzione e professionalità».