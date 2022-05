Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Le premesse per fare bene ci sono tutte"

Girone C

Promozione Veneto Girone C

È l'occasione della carriera di mister Diego Sandon. Alzare l'asticella dell’Azzurra Due Carrare 2022/2023, riportandola a competere per i piani della classifica. Queste le sue parole al sito ufficiale della sua nuova squadra:

"Le premesse per fare bene ci sono tutte. Ho conosciuto il direttore sportivo Andrea Stefani, persona molto preparata e competente: il suo modo di fare positivo mi ha colpito molto, si respira un grande entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Obiettivi? Fare un buon campionato e dare continuità ai giovani del vivaio: soprattutto quelli della juniores, che hanno appena conquistato la promozione in élite e rappresentano un gioiellino eccellente alle spalle della prima squadra. Ho già conosciuto anche il presidente e vogliamo subito partire con il piede giusto: è fondamentale per il mister, la squadra e la società. L’auspicio è poter vivere un campionato sereno e con traguardi importanti."