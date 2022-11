Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Primo Posto? Fa gola, ma ora non conta"

È stata una domenica difficile da dimenticare per mister Sandon, tecnico dell'Azzurra Due Carrare. Da un lato la vittoria sulla sua ex creatura, l'ABC Arre Bagnoli Candiana, dall'altro lato il primo posto solitario in classifica con 14 punti. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della squadra di Due Carrare

"Per me è stata una giornata dalle mille emozion. Rimettere piede in quello stadio e rivedere i ragazzi e le persone con cui ho condiviso anni così speciali sono stati brividi fortissimi. È stata una partita di altissimo livello, sia sul piano dell’intensità che dell’agonismo: ovviamente conoscevo bene la squadra avversaria e in settimana avevamo preparato la gara con l’obiettivo di limitare le loro individualità più forti. I ragazzi hanno dato tutto, dal primo all’ultimo secondo: con caparbietà, carattere e voglia di vincere abbiamo portato a casa tre punti che definirei meritati. Il primo posto? È ovvio che la classifica faccia gola, ma dopo appena sette giornate non ha alcun valore. Dobbiamo continuare su questa strada, tenendo fede ai nostri princìpi: umiltà, gioco di squadra, rispetto per l’avversario e tanto lavoro settimanale».