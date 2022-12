Promozione, girone C: mister Sandon (Azzurra Due Carrare) "Vittoria fondamentale, testa libera durante la sosta"

Girone C

La rocambolesca vittoria nel sempre sentito derby con il Monselice permette all’Azzurra Due Carrare di interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive, coincidenza contro squadre rodigine, e di rialzare la testa proprio nell’ultimo appuntamento del 2022. Mister Sandon ha tutti i motivi per esultare, ringranziando l'invenzione dell'esperto attaccante Alessio Zecchinato. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoblu: "È stata una gara dalle mille emozioni, risolta da un missile di Zecchinato al settimo ed ultimo minuto di recupero – le parole dell’allenatore biancazzurro – Un incontro tosto e combattuto, con diverse occasioni da ambo le parti: il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma spesso a fare la differenza sono le individualità e ieri Alessio ci ha dato i tre punti con una grande giocata. Per noi è una vittoria fondamentale, che ci libera la testa dopo le quattro sconfitte di fila e ci permetterà di lavorare più serenamente durante la sosta. Dobbiamo prepararci bene, perché il girone di ritorno andrà affrontato con un piglio diverso: bisognerà dare di più, senza fare la corsa su nessuno ma guardando solo a noi stessi. La squadra c’è e se la può giocare con chiunque: i risultati migliori li abbiamo fatti con le squadre di alta classifica, basti pensare alla vittoria con la Villafranchese. Siamo ottimisti e lavoreremo sodo: cercheremo di ripartire con il piede giusto per dare alla società i risultati che merita"