Promozione, girone C: mister Simonato fa 100 vittorie con il Monselice

Quota 100 raggiunta. E non stiamo parlando di politica, bensì di calcio e del tecnico del Monselice Luca Simonato. L’1-0 di domenica al Badia Polesine ha avuto un duplice ruolo: maledizione spezzata del Monselice, che dalla rinascita del 2014 non era mai arrivato alla quarta giornata di campionato ancora a secco di vittorie, e soprattutto centesima vittoria conquistata. Il tutto in appena 178 gare. Il bilancio, oltre le 100 affermazioni, vede 45 pareggi e 33 sconfitte. Normale la soddisfazione di mister Simonato all'indomani di questo duplice primato:

«Pensavo fosse una sorta di maledizione. Battute a parte, quella di domenica è una vittoria che fa bene e che ci ripaga di tanti sforzi. Ad un certo punto della gara credevo non fosse destino: due legni, tante occasioni non sfruttate, un rosso in avvio di ripresa non dato per fallo di mano ad un giocatore già ammonito. Poi, invece, è arrivato il bellissimo gol di Galato e lì si è fatto sentire lo spettro della beffarda rimonta subìta a Bagnoli. Ci siamo schiacciati troppo e il timore di farci nuovamente raggiungere ci ha impedito di continuare a giocare: una cosa comprensibile, visto il difficile momento che stiamo attraversando. Di certo non è stata la miglior partita della stagione, ma ci teniamo strettissimi questi tre punti: visti nell’ottica dei due mesi appena trascorsi, sono più che meritati».