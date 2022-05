Promozione, girone C: mister Simonato (Monselice) "Questa squadra ha dato tutto"

Mister Luca Simonato traccia un bilancio in attivo per il suo Monselice al termine degli ultimi 90' stagionali coronati da un superbo 5 a 1 ai danni dell'Azzurra Due Carrare:

"Abbiamo finito bene e con il sorriso, replicando gli stessi 25 punti raccolti nel girone di andata, chiudendo al secondo posto, dietro alla squadra più forte del campionato. Con l'Azzurra Due Carrare è stata una partita vera, a ritmi interessanti fin da subito, malgrado la posta in palio apparentemente bassa e il caldo quasi estivo. Ci sono state tantissime cose positive, specialmente dal punto di vista emotivo. Penso ad esempio al rigore parato da Andrea, che per tutto l’anno ha ricoperto con massima professionalità e impegno un ruolo complicatissimo. Ai due gol di Galato, giusto premio per una stagione in cui, per continuità d’intenti, è stato un grande esempio per tutti. All’esordio di due ragazzi della juniores, che hanno dimostrato qualità e impegno. Alla rete di Zompa che malgrado i tanti infortuni è sempre stato pronto a ripartire e ad andare contro alla sfortuna. Al gol di Rizzato, cercato e voluto dal primo minuto, esempio di caparbietà assoluto. E naturalmente al gol di Marcato, che ha sfatato il mito secondo cui la storia viene scritta dopo essere già stata vissuta: certe cose, invece, sono già state scritte dal destino. Dovevamo e volevamo chiudere così, tra i sorrisi e la gioia di un’annata grandiosa. Logicamente si può sempre fare meglio e c’è del rammarico, perché una manciata di punti in più ci avrebbe regalato una grandissima speranza di gloria. Ora, tuttavia, lo posso dire: questa squadra ha dato tutto, a tratti anche più di ciò che aveva, e si è regalata un meraviglioso percorso durato da luglio a maggio inoltrato. I ringraziamenti vanno estesi a tutti: alla società, ai tifosi, agli ultras sempre unici, a tutte quelle persone che dietro le quinte permettono al calcio dilettantistico di esistere. Ma il più grande grazie va ai ragazzi dello staff, che in ogni situazione si sono dimostrati di un livello superiore a quanto richiesto, e a tutti i giocatori, nessuno escluso, che mi hanno regalato dieci mesi bellissimi».