Promozione, girone C: mister Simonato (Monselice) "Una sconfitta amara contro una squadra forte"

La sconfitta all'esordio contro il Porto Viro, non scalfisce le certezze di Luca Simonato, allenatore del Monselice. Queste le sue dichiarazioni:

"Una sconfitta amara contro una squadra forte ma soprattutto molto solida – le parole del tecnico biancorosso – Torniamo da Porto Viro consapevoli di esserci fatti gol da soli. La partita è stata in equilibrio per tutto il primo tempo, a tratti noiosa, sempre a ritmi molto bassi. Purtroppo, quasi senza rendercene conto, in pochi minuti due leggerezze ci hanno fatto andare all’intervallo sotto di due gol. Ci sarebbero stati tutti i presupposti per disunirsi e, magari, uscirne alla fine con un passivo pesante. Invece i ragazzi sono stati bravi a ricompattarsi e ad iniziare il secondo tempo con grande intensità. Abbiamo trovato con merito il 2-1 e premuto con orgoglio per l’intera ripresa, per provare a prenderci un pareggio che non avrebbe assolutamente fatto gridare allo scandalo. Ci siamo andati molto vicini: un gol giustamente annullato per fuorigioco, molti palloni messi dentro l’area e l’occasione decisiva proprio all’ultimo respiro, che in una domenica in cui è andato tutto storto non poteva avere esito diverso. Non siamo stati bravi, perché non possiamo dare sempre la sensazione che è facile farci gol: tuttavia siamo stati uomini di orgoglio e di responsabilità fino alla fine. E questo è molto importante per ripartire con convinzione già da domani sera."