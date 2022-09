Promozione, girone C: mister Simonato (Monselice) "Stiamo facendo fatica"

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Non si nasconde mister Simonato, tecnico del Monselice, quando tratteggia il momento della sua squadra. L'eliminazione dalla Coppa Veneto e la doppia sconfitta in campionato sono difficili da mandare giù. Serve cambiare marcia tecnicamente e prima ancora mentalmente, perché questo Monselice è veramente irriconoscibile. Queste le dichiarazioni dell'allenatore biancorosso:

«Abbiamo affrontato una squadra solida (la Villafranchese ndr), che vanta individualità importanti e che attualmente ci è superiore – le parole di Simonato – Stiamo facendo fatica, è vero, ma l’impegno profuso è massimo, sia domenica, sia durante la settimana: questa è la nostra garanzia sul fatto che riusciremo a sbloccare una situazione così complicata. Con la Villafranchese abbiamo combattuto e provato a riprendere il match con un secondo tempo di orgoglio e di sacrificio: purtroppo non è bastato. Il tabellino finale registra tre tiri nello specchio della porta per entrambe le squadre, includendo pure il loro rigore: è evidente, dunque, che il momento è reso ancora più complicato anche dagli episodi. Noi andiamo avanti, consapevoli che ci sono ancora 72 punti a disposizione: la volontà è quella di farne più possibili in base alle nostre reali potenzialità».