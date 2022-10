Promozione, girone C: mister Simonato (Monselice) "Troppo ingenui, non ci possiamo fare recuperare così"

Non si è ancora spenta la rabbia e la delusione di mister Simonato per il pareggio subito al 90' dal Monselice al Sacco di Bagnoli di Sopra contro l'ABC, Arre Bagnoli Candiana. Queste le sue dichiarazioni:

«Abbiamo fatto una buona gara ma non è stata lontana da molte altre – osserva l’allenatore del Monselice – Parlo di ritmo, gestione della palla e voglia di dare il massimo: componenti che non sono mai mancate neppure in precedenza. Ieri abbiamo trovato la giornata storta di un avversario che può sicuramente fare molto di più: non siamo stati bravi a sfruttare la situazione e in modo estremamente ingenuo ci siamo fatti recuperare proprio quando potevamo sia chiuderla con il secondo gol sia gestirla senza grossi affanni. Abbiamo regalato una superiorità numerica e perso una marcatura in area su una punizione da quaranta metri: inaccettabile per il valore della posta in palio in un momento come questo. Della bella prestazione me ne faccio poco, perché tra campionato e coppa sono sei partite che facciamo bene ma i punti non ci sono. A fine campionato non c’è il premio per chi gioca meglio ma una classifica fatta di punti. Cercheremo sempre di conquistarli attraverso il gioco, perché questo è il mio modo di vedere le cose e non potrei snaturarlo, ma la consapevolezza del peso di un risultato deve essere chiara ad ogni elemento della rosa. Fosse stato così, ieri non avremmo subìto il gol del pareggio».