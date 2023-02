Promozione, girone C: super Djordjevic, il Monselice spazza via l'Abano nel derby

Una rete per tempo consente al Monselice di conquistare la seconda vittoria consecutiva e portarsi a casa il derby tra le nobili decadute del calcio padovano contro l'Abano. Gara non semplice per gli uomini di Simonato, che con questi tre punti agganciano il quinto posto in classifica in coabitazione con il Loreo, sinonimo di zona playoff. L'Abano può recriminare per il gol-non gol dell'1 a 0 concesso a Djordjevic nel primo tempo e poi perde completamente la testa dopo l'espulsione di Barbiero a metà della ripresa. L'ultimo posto in classifica resta, l'alibi Andrici c'è, ma una squadra non può dipendere dalla dominanza tecnica di un talento come l'ex Aurora Legnaro. Serve inventarsi qualcosa e alla svelta, perché lo spettro Prima Categoria sta diventando sempre più realtà.

Come detto, tanto equilibrio nel match. La traversa di Zecchinato lascia presagire una domenica stregata per il Monselice, ma il vantaggio firmato dalla punta serba mette in discsa la sfida. Nelle proteste post vantaggio biancorosso a farne le spese è il dirigente dell'Abano, Massimo Carraro, espulso dalla panchina. Djordjevic e Barbiero provano a riscaldare l'infreddolito pubblico del Comunale di Monselice, ma le cose migliori si vedono dopo l'espulsione di Barbiero. Sguotti e Menesello esaltano i riflessi di Braggion, ma nel finale nulla può sul destro chirurgico sempre di Djordjevic, giunto con questa doppietta a quota 9 reti in campionato.



Questo il tabellino della gara di Monselice:



MONSELICE-ABANO 2-0

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Lacerti, Zompa (1’ s.t. Dalla Via), Rosa, Notolini, Bahhar (26’ s.t. Menesello), Carraro, Djordjevic, Zecchinato (26’ s.t. Sguotti), Salvatore. A disp. Lugari, Vedovato, Businarolo, Rizzato, Peraro, Galato. All. Luca Simonato.

ABANO: Braggion, Di Maggio, Bellossi, Barbiero, Bulli, Barison, Lazzarin (1’ s.t. Gazzola), Capuzzo (29’ s.t. Grassi), Buja (9’ s.t. Berardinelli), Leonardis (1’ s.t. Favaro), Proto (34’ p.t. Marchetti). A disp. Zerbetto, Zandonà, Toffanin, Maistrello. All. Carlo Perrone.

ARBITRO: Maffeis di Vicenza.

RETI: 27’ p.t. e 50’ s.t. Djordjevic.

NOTE: Spettatori 400 circa. Espulsi al 27’ p.t. Massimo Carraro (dirigente Abano) per proteste e al 19’ s.t. Barbiero per doppia ammonizione. Ammoniti Proto, Barison, Zecchinato e Frizzarin. Angoli: 4-2. Fuorigioco: 1-1. Recuperi: 2’ e 5’