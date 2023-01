Promozione, girone C: Monselice, il derby è tuo! ABC sconfitto con onore

La rincorsa continua. Il Monselice conquista tre punti pesantissimi contro l'ABC, aggancia lo Scardovari al quinto posto in classifica, mantenendo la distanza dalla cima della classifica a 7 punti. Le sperenze playoff in casa biancorossa sono ancora intatte, mentre desta sorpresa vedere l'ABC al terzultimo posto in classifica. La transizione Sandon-Lunardon, al momento, non ha dato i frutti sperati. Anche oggi le distrazioni difensive arancionero hanno fatto la differenza, mentre in avanti il solo Bernardi non basta. Serve un cambio di marcia rapido per uscire dalla zona playout.

Il match inizia subito forte e intorno al quarto d'ora arriva il vantaggio dei padroni di casa con Sguotti, abile a infilare Rizzato dopo un bel dribbling in velocità. I biancorossi, galvanizzati dal vantaggio, cercano il colpo del ko fin da subito. Gli innesti del mercato invernale, Bazzani, Carraro e Salvatore, hanno iniettato nel motore della squadra di Simonato tanta qualità e soprattutto mentalità vincente. Non è un caso che il bis del Monselice avvenga al 44' su azione da corner, con Djordjevic puntuale a timbrare il cartellino sottomisura. Nella ripresa è furiosa la reazione dell'ABC, che accorcia subito con una pennellata delle sue al 51'. Da questo momento in poi è battaglia sportiva vera. Un espulso per parte, Bressan nell'ABC e Carraro nel Monselice, ma soprattutto tanti falli e gioco inutilmente fisico in mezzo al campo. Nel finale c'è spazio per una bella uscita di Rizzata su Galato lanciato a rete. Alla fine è 2 a 1, il Monselice ride, per l'ABC è tempo di leccarsi le ferite.



Questo il tabellino della gara:



MONSELICE-ABC ARRE BAGNOLI 2-1



MONSELICE: Nicola Simonato (19’ s.t. Lugari), Frizzarin, Marco Rizzato, Bazzani, Rosa, Dalla Via (39’ s.t. Zompa), Carraro, Menesello, Djordjevic (43’ s.t. Galato), Salvatore, Sguotti (1’ s.t. De Toni). A disp. Peraro, Gori, Businarolo, Lacerti, Pavanello. All. Luca Simonato.

ABC ARRE BAGNOLI: Lorenzo Rizzato, Cecconello, Boscain (12’ s.t. Zanardo), Trovò, Bacchin (38’ p.t. Bacchin), Salmaso, Lemeti (34’ s.t. Violato), Massaghri (42’ s.t. Greggio), Bressan, Donati, Bernardi. A disp. Melega, Zagolin, Zanella. All. Matteo Lunardon.



ARBITRO: La Verde di Verona.



RETI: 14’ p.t. Sguotti, 43’ p.t. Djordjevic, 6’ s.t. Bernardi.



NOTE: Spettatori 500 circa. Espulsi al 18’ s.t. Bressan per doppia ammonizione, al 27’ s.t. Carraro per doppia ammonizione e al 32’ s.t. Luca Bagno (viceallenatore Monselice) per proteste. Ammoniti Rosa, Dalla Via, Nicola Simonato, Salmaso e Bernardi. Angoli: 8-0. Fuorigioco: 2-2. Recuperi: 3’ e 6’