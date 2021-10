Promozione, Girone C: Monselice all'ultimo respiro, pareggio con l'Arre Bagnoli Candiana

Sul neutro di Casalserugo, finisce in parità tra Monselice e ABC Arre Bagnoli Candiana. Risultato sempre in bilico sino alla fine e deciso al 94' da un gol clamoroso di Djordjevic, quando tutto lasciava presuppore per la vittoria degli ospiti. Gara spigolosa, combattuta, agonisticamente molto alta. Il pareggio consola il Monselice, ma lascia l'amaro in bocca negli uomini di Sandon, autori di un grandissimo match per contenuti tecnici e tattici.

La Cronaca

Bertipaglia in apertura fa subito venire un brivido a Nicola Simonato, ma il suo tiro è fuori dipochissimo. Gli arancioneri attaccano con grande continuità. Sorprende poco il vantaggio al 23' con l'ex, Simone Bernardi, abile ad accentrarsi dalla destra e far partire una parabola imparabile per l'estremo difensore del Monselice. Bernardi è un'enigma per la difesa del Monselice, e solo la poca mira non gli permette di siglare la sua doppietta personale sempre nel primo tempo. Il Monselice fornisce segnali di vita in chiusura di prima frazione con Carani, ma Ruzzarin è vigile e smanaccia al meglio.

Nella ripresa arriva subito l'1-1. È il solito Cavaliere, implacabile, a trovare con un bel diagonale, la via della rete e pareggiare i conti. Da segnalare il corner battuto molto bene da Matteo Deinite. Il pareggio anziché galvanizzare il Monselice, seda i padroni di casa che al 65' si fanno cogliere impreparati in contropiede. Finalizza Redi con una conclusione precisissima che si infila alle spalle di Simonato. Il Monselice si desta e inizia a cercare il pareggio con più convinzione. Cavaliere scheggia la parte alta della traversa con un bel colpo di testa. Al 94' ecco l'uomo della provvidenza. Il solito Djordjevic, entrato in campo da una ventina di minuti, stacca imperiosamente di testa e sigla il definitivo 2 a 2. Il Monselice si stacca dal gruppetto delle seconde, per l'ABC Arre Bagnoli Candiana tanti rimpianti.



Il tabellino del match:



MONSELICE: Nicola Simonato, Voltolina, Varotto (1’ s.t. Cavaliere), Zompa, Rosa, Dalla Via (26’ s.t. Djordjevic), Morello (1’ s.t. Lemeti), Deinite, Carani, Menesello (1’ s.t. Varroto), Galato (34’ s.t. Salvadori). A disp. Bellamio, Gradella, Barison, Notolini. All. Luca Simonato.

ABC ARRE BAGNOLI CALCIO: Ruzzarin, Bertaggia (19’ s.t. Cecconello), Ongaro, Amine Massaghri, Trovò, Minelli, Nicolò Sandon (17’ s.t. Zanardo), Bertipaglia (28’ s.t. Grazian), Redi (32’ s.t. Violato), Donati, Bernardi. A disp. Creuso, Bader Massaghri, Busso, Celestino. All. Diego Sandon.



ARBITRO: De Martino di Bassano del Grappa.

RETI: 23’ p.t. Bernardi, 8’ s.t. Cavaliere, 20’ s.t. Redi, 49’ s.t. Djordjevic.

Ammoniti Morello, Voltolina, Nicola Simonato, Donati, Bernardi, Amine Massaghri e Ongaro.

Recuperi: 1’ e 5’.