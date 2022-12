Promozione, girone C: Azzura Due Carrare vittoria in zona Cesarini, Monselice un'altra occasione persa

Un lampo di Alessio Zecchinato al 97' regala tre punti di inestimabile importanza per l'Azzurra Due Carrare nel derby contro il Monselice. Il bomber classe 1990, il grande colpo del mercato degli svincolati di questo periodo in Promozione, regala una vittoria scacciacrisi alla squadra di Sandon, dopo 4 sconfitte consecutive. Il guizzo del campione in grado di togliere le castagne dal fuoco quando meno te l'aspetti. Il tiro dai 25 metri con cui Zecchinato decide il derby di Monselice è una giocata che solo una punta della sua classe può immaginare e soprattutto realizzare. Manna dal cielo per una squadra in pesante involuzione nelle ultime giornate, che nonostante il vantaggio iniziale di Michelotto (42') ha palesato anche a Monselice problemi di manovra non trascurabili, nonostante il derby vinto.

Dramma Monselice: per l'ennesima volta in questa stagione, non ultimo il pareggio beffa della settimana scorsa con il Saonara Villatora, la squadra di Simonato subisce gol nei minuti di recupero. Serve a poco, nella sfida a distanza tra cannonieri, il gol del momentaneo pareggio di Djordjevic al 52': nemmeno l'innesto dell'esperto Bazzani sta curando i problemi in fase difensiva della squadra biancorossa. Al direttore sportivo Loverro, in relazione con il budget a disposizione, l'arduo compito di trovare sul mercato risposte adeguate a queste oggettive difficoltà. La sosta natalizia arriva in un momento decisamente propizio.

Questo il tabellino del derby:

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Tonazzo, Zompa (1’ s.t. Vedovato), Bazzani, Notolini, Bahhar (29’ s.t. Sguotti), Menesello (48’ s.t. Dalla Via), Djordjevic, Galato (34’ s.t. De Leo), Riccardo Zecchinato. A disp. Lugari, Rizzato, Businarolo, Salvatore, Peraro. All. Luca Simonato.

AZZURRA DUE CARRARE: Zilio, Zonzin (49’ s.t. Tosato), Pavan (38’ s.t. Aggio), Grigio (29’ s.t. Contarin), Condino, Andreon, Michelotto (36’ s.t. Alessio Zecchinato), Regazzo, Tono, Chinello, Forster (22’ s.t. Lazzaro). A disp. Stefani, Businaro, Gusso, Destro. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Oliveri di Mestre.

RETI: 42’ p.t. Michelotto, 7’ s.t. Djordjevic, 52’ s.t. Alessio Zecchinato.

NOTE: Spettatori 400 circa. Espulsi al 18’ s.t. Riccardo Zecchinato per fallo di reazione e Mattia Regazzo per doppia ammonizione. Ammoniti Frizzarin, Bazzani, Galato, Grigio, Condino e Chinello. Angoli: 3-2. Recuperi: 1’ e 7’.