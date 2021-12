Promozione, girone C: un cinico Monselice sbanca Badia Polesine

Il Monselice di mister Luca Simonato torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Loreo e Limena. I tre punti vengono colti sul campo sempre ostico e difficile del Badia Polesine con il minimo sforzo e la massima resa: 0-1. Prestazione di cuore, coriacea, da grande squadra quella del Monselice contro un mai domo Badia Polesine. La testa della classifica ora è a solo un punto. Sognare, non costa nulla.

LA CRONACA

Parte subito forte il Badia Polesine con Gaparini, Manfrin e Crema pericolosissimi verso la porta difesa da Bellamio. Il Monselice soffre a denti stretti e poi trova la rete verso la fine del tempo. Filippo Salvatori conquista una punizione dal limite e Galato con un tiro a filo d'erba trasforma la punizione dell'1 a 0 per i biancorossi. Il vantaggio fornisce tanta tranquillità agli ospiti che vanno vicini al bis con Djordjevic, ma il tiro - dopo aver saltato il portiere in uscita - si perde sul fondo. Nel secondo tempo è sangue e trincea per il Monselice, ma il Badia Polesine non passa. Tre punti di platino, tre punti pesanti come un macigno verso la seconda parte del campionato.

Ecco il tabellino del match di Badia Polesine:

BADIA POLESINE: Veronese, Dobrozi (1’ s.t. Fantin), Gennaro, Ostojic, Vigato, Travaglini, Enrico Rizzato, Canevarolo, Gasparini, Manfrin (9’ s.t. Alfieri, dal 36’ s.t. Tommasini), Crema. A disp. Genesini, Prando, Pegoraro, Lora, Dal Martello, Arenare. All. Thomas Bonfante

MONSELICE: Bellamio, Marco Rizzato, Vedovato, Zompa, Rosa, Notolini, Salvadori (12’ s.t. Morello), Menesello (29’ s.t. Dalla Via), Djordjevic (32’ s.t. Carani), Galato (23’ s.t. Zecchinato), Cavaliere (41’ s.t. Gradella). A disp. Lugari, Capuzzo, Lemeti, Formati. All. Luca Simonato



ARBITRO: Venturato di Bassano del Grappa

RETE: 38’ p.t. Galato

Ammoniti Travaglini, Rosa, Morello e Carani.

Recuperi: 1’ e 4’.