Promozione, girone C: Galato show, il Monselice batte il Badia Polesine

Finalmente arriva la prima vittoria per il Monselice, nel campionato Promozione girone C. Nella quarta giornata del torneo, basta un guizzo di Galato al 59' per regalare tre punti pesantissimi alla banda Simonato. Il Monselice è tornato, ora ne abbiamo la certezza.

Le occasioni da rete sciupate da Djordjevic, lo stesso Galato (per lui una traversa su punizione), Notolini, Menesello (anche per lui traversa) sono la testimonianza. La Villafranchese corre, dall'alto della sua sterminata qualità in rosa, ma il Monselice c'è e sarà un osso duro per chiunque. Anche la sofferenza finale sugli arrembaggi alla disperata del Badia Polesine sono la dimostrazione che i biancorossi possono e vogliono ancora dire la loro in questo torneo di altissimo livello.

Questo il tabellino della gara sul neutro di Maserà di Padova:

MONSELICE-BADIA POLESINE 1-0

MONSELICE: Nicola Simonato, Businarolo, Peraro, Gori (Varroto 56’), Zompa, Dalla Via, De Leo (Berto 68’), Notolini, Djordjevic (Pavanello 89’), Menesello, Galato (Sguotti 60’). A disp. Missaglia, Varroto, Frizzarin, Tobaldo, Pavanello, Berto, Sguotti, Deliallisi, Bahhar. All. Luca Simonato.

BADIA POLESINE: Veronese, Gallani, Gennaro, Tommasini, Vigato, Travaglini, Rizzato, Canevarolo, Ruin, Gasparetto, Crema. A disp. Zaharia, Fozzato, Pellizzari, Fantin, Dobrozi, Donelli, Thompson, Diagne, Cestaro. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Lena di Treviso.

RETE: 12’ s.t. Galato.

NOTE: Spettatori 400 circa. Recuperi: 1’ e 4’