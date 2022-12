Promozione, girone C: Monselice, ecco bomber Zecchinato

Archiviato il girone d’andata con il sesto posto del girone C di Promozione, a sette lunghezze dal tandem di testa formato da Porto Viro e Villafranchese, in casa Monselice è tempo di bilanci. Il mercato sorride, con il colpo messo a segno dal direttore sportivo Stefano Loverro, che riporta a casa il centravanti Alessio Zecchinato. L'esperta punta di Due Carrare si appresta a formare una coppia da sogno con il solito ed ineffabile Djordjevic. Per Zecchinato, un ritorno a casa: proprio il Monselice lanciò nel grande calcio il classe 1990, nel lontano 2007/2008, quando appena diciassettenne fu tra i protagonisti della strepitosa cavalcata conclusa con la promozione in Eccellenza. Un acquisto che fa sorridere Simonato, tecnico del Monselice. Ecco le sue dichiarazioni: "Stiamo vivendo una stagione molto particolare, contrassegnata da continui alti e bassi. La lista delle cose da tenere è molto lunga, così come è altrettanto lunga quella delle cose da buttare via. Sul piano dei risultati resta ovviamente il rammarico di aver subìto gol in più occasioni nei minuti finali, ma non posso fermarmi a valutare una stagione solo da questo aspetto. Per chi vive lo spogliatoio e il campo durante la settimana, stiamo parlando di istanti rispetto a tutto il resto del tempo trascorso insieme. Abbiamo perso punti giocando bene, ne abbiamo presi altri facendo meno bene: da allenatore, se valuto le prestazioni nel loro complesso, direi che abbiamo i punti che ci meritiamo. Il percorso futuro deve essere legato alle prestazioni, alla qualità del lavoro svolto in settimana e alla volontà del gruppo di avere degli obiettivi comuni e condivisi, che permetta così di convogliare le energie di tutti in quella direzione. Da quando esiste lo sport, e credo fortemente che valga anche nella vita, le vittorie uniscono e le sconfitte dividono. Se sarà un successo, significa che la squadra è stata unita nei momenti di difficoltà: se invece sarà un fallimento, significa che saremo stati singole individualità in balìa degli eventi."