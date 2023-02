Promozione, girone C: crollo Monselice, tre espulsioni e tre gol contro il Cavarzere

Così proprio no. Il Monselice cade per la seconda volta consecutivamente nel girone di ritorno al termine di una gara più simile ad un rodeo che un match di calcio. Pomeriggio molto complesso per il direttore di gara, il signor Oliveri di Mestre, che lascia gli uomini di Simonato in 8 dal 78'. La zona playoff si allontana inesorabilmente per i biancorossi, che ora devono guardarsi dalla zona playout, 4 punti sotto.

Dopo quasi quaranta minuti completamente privi di emozioni, il primo sussulto coincide proprio con il primo rosso diretto di giornata: tutto nasce da una punizione dal limite per il Monselice, con Riccardo Zecchinato che si fa respingere il destro dalla barriera. Il Cavarzere si lancia in un micidiale contropiede a campo aperto, con Ben Hermas Yasser che al limite dell’area viene fermato da Frizzarin: il terzino destro locale sembra intervenire sul pallone, ma l’arbitro non ha dubbi e lo caccia dal campo. Decisione discutibile che fa impazzire la squadra biancorossa e al tempo stesso manda in orbita i veneziani, che al 58' confezionano il vantaggio con i due neo entrati Bellemo e Zanellato. Sponda del primo, bordata imparabile del secondo. Trascorrono quattro minuti e Rosa prende il secondo giallo lasciando in 9 i suoi. Al Cavarzere non sembra vero e il colpo del k.o arriva con Bellemo due minuti dopo, abile a raccogliere l'assist in profondità di Zanellato. Il tris arriva al 78' sempre con Bellemo, mentre un minuto dopo c'è il rosso per Mattia De Toni. Il Monselice finisce in 8, il Cavarzere centra la sesta vittoria consecutiva, raggiungendo al secondo posto la Villafranchese, quest'ultima sconfitta in casa dell'Azzurra Due Carrare.

Questo il tabellino della gara:



MONSELICE-CAVARZERE 0-3

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Lacerti (31’ s.t. Rizzato), Zompa, Rosa, Notolini, Bahhar (42’ p.t. Businarolo, dal 22’ s.t. Sguotti), Menesello, Djordjevic, Salvatore (22’ s.t. De Toni), Zecchinato (22’ s.t. Carraro). A disp. Lugari, Peraro, Bazzani, Dalla Via. All. Luca Simonato.

CAVARZERE: Padoan, Berti (37’ s.t. Berto), Pupa, Caraceni, Polato, Grigoletto, Tommaso Umberto Boscolo (36’ s.t. Alessandro Bertaggia), Pianta (26’ s.t. Mazzetto), Nordio (9’ s.t. Zanellato), Hermas Yasser, Davide Boscolo (1’ s.t. Bellemo). A disp. Alberto Bertaggia, Francesco Bertaggia, Morin, Sammarco. All. Roberto Mantoan.

ARBITRO: Oliveri di Mestre.

RETI: 13’ s.t. Zanellato, 19’ s.t. e 33’ s.t. Bellemo.

NOTE: Spettatori 400 circa. Espulsi al 39’ p.t. Frizzarin per fallo da ultimo uomo, al 17’ s.t. Rosa per doppia ammonizione e al 34’ s.t. De Toni per fallo da tergo. Ammoniti Nordio, Polato e Berti. Angoli: 6-1. Fuorigioco: 0-3. Recuperi: 2’ e 0’