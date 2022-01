Promozione, girone C, Monselice: Dalla Via pronto per il centrocampo monselicense

Tempo di bilanci in casa Monselice con uno dei leader dello spogliatoio, il regista di centrocampo Marco Dalla Via. Classe 1990, grande ex di Mestre, Rovigo e Piovese tra le altre, ma soprattutto cervello di una delle rose più competitive dell'intero girone C del campionato Promozione. Cervello in campo, cervello in panchina nel futuro, visto il patentino appena conseguito da allenatore Uefa C. Dopo 13 giornate costellate da parecchi problemi fisici, il centrocampista è pronto a ripartire e prendere il comando della mediana monselicense. A partire dal prossimo 13 febbraio: «Sono felice di essere un giocatore del Monselice e mi trovo benissimo con tutti. Giocare qui è bello e stimolante, perché è una piazza senza eguali. La passione e l’entusiasmo che circondano la squadra si sentono in ogni cosa: il Monselice è una società gloriosa e prestigiosa, forse nemmeno l’Eccellenza sarebbe la categoria più adatta al suo blasone e alla sua storia. Gli stessi dirigenti sono i primi tifosi della squadra, perché adorano i colori biancorossi e li vivono come una seconda pelle: per un giocatore dilettante essere qui è motivo di orgoglio e di privilegio».



I problemi fisici della prima parte di stagione.«Ho fatto un po’ fatica. Di certo lo stop di queste ultime due stagioni ha avuto il suo peso, anche perché per caratteristiche fisiche ci metto sempre un po’ di più ad entrare in condizione. Da me ci si aspettava tanto, purtroppo il rendimento iniziale non è stato all’altezza delle aspettative: ma darò il massimo per riuscirci nel girone di ritorno, perché abbiamo tutte le carte in regola per fare bene» Senza dimIn chiusura il momento della squadra «Abbiamo avuto una partenza un po’ deficitaria ma solo sul piano dei risultati, perché la squadra c’era e c’è sempre stata. Nelle prime partite creavamo tantissime occasioni da gol, però ci girava male. Dalla vittoria contro la Piovese abbiamo sbagliato solo una gara, quella con l’ABC Arre Bagnoli: 25 punti sono un buon bottino, forse ne meritavamo anche qualcuno in più. Personalmente resto convinto che, insieme alla Piovese, siamo la squadra più attrezzata del girone: qui c’è tanta qualità, bisogna solo fare lo “step” in più per vincere. A fare la differenza sono le gare in cui magari non giochi benissimo, eppure le porti ugualmente a casa: spesso un 1-0 “sporco”, difeso con le unghie, pesa tantissimo. Specie in un girone così equilibrato e livellato».