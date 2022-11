Promozione, girone C: il Monselice torna a vincere nel derby con l'Euganea Rovolon Cervarese

Il Monselice di Luca Simonato torna a conquistare i tre punti dopo due sconfitte consecutive. Prova di grande pragmatismo e sostanza da parte dei biancorossi, capaci di piegare per 2 a 0 in trasferta la neo promossa Euganea Rovolon Cervarese.

Tre punti preziosi, quasi vitali, per capitan Notolini e compagni, capaci di mettere in porto quest'affermazione nonostante un tempo giocato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione - decisamente ingenua - di Vedovato sull'imbrunire dei primi 45'. Eppure, come diceva Liedholm, proprio in 10 il Monselice gioca meglio e trova le due reti. Zecchinato al primo minuto della ripresa infila Bazzolo con una tremenda sassata, Simonato salva in uscita su Kercuku a metà della frazione e Djordjevic in contropiede chiude la contesa con un diagonale di geometria mondrianiane.

La classifica continua ad essere decisamente deludente, ma qualcosa del Monselice tanto auspicato e desiderato dal duo Loverro e Simonato si inizia ad intravedere. Ora serve il salto di qualità negli scontri con le big in classifica del girone.

Questo il tabellino dell'incontro:



EUGANEA ROVOLON CERVARESE-MONSELICE 0-2



EUGANEA ROVOLON CERVARESE: Bazzolo, Alberti (27’ s.t. Garon), Silvestrin, Lovisetto (34’ s.t. Kitenge), Giacomazzi, Pasianotto, Pollacchini, Morello (47’ s.t. Montemezzo), Anderson Piva (13’ s.t. Trabuio), Celestre (39’ s.t. Rubin), Kercuku. A disp. Nicolè, Bertocco, Meneghello, Corrà. All. Valeriano Fiorin



MONSELICE: Nicola Simonato, Peraro (27’ s.t. Tonazzo), Vedovato, Notolini, Gori, Dalla Via, Galato (43’ s.t. Rizzato), Menesello, Djordjevic (51’ s.t. Berto), Zecchinato (34’ s.t. De Leo), Sguotti (1’ s.t. Frizzarin). A disp. Lugari, Varroto, Bahhar, Fornasiero. All. Luca Simonato



ARBITRO: Zennaro di Mestre



RETI: 1’ s.t. Zecchinato, 38’ s.t. Djordjevic



NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 44’ p.t. Vedovato per comportamento non regolamentare. Ammoniti Lovisetto, Morello, Dalla Via, Djordjevic, Zecchinato e De Leo. Recuperi: 2’ e 7