Promozione, girone C: inciampo Monselice, Euganea Rovolon Cervarese punto d'oro

Non riparte il Monselice, gode a metà l'Euganea Rovolon Cervarese. 1 a 1 e un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre per motivi diametralmente opposti. Gli uomini di Simonati rallentano ancora e nonostante il quinto posto solitario, continuano a vedere nello specchietto retrovisore il Loreo, ad un solo punto di distanza. Discorso differente per la compagine di mister Fiorin, che mette due punti di divario con ABC ed Abano appaiate all'ultimo posto in classifica.

Gara spigolosa, poco divertente, dominata dall'episodica, come in occasione del vantaggio ospite. Kercuku, come un lampo, trafigge Simonato con un diagonale infido dal vertice sinistro dell'area di rigore. Il Monselice annaspa, ma non si disunisce e coglie il pareggio in apertura di ripresa con l'ex Abano Sguotti. Menesello e Zecchinato cercano il sorpasso ma la scarsa mira e una traversa impediscono ai padroni di casa di conquistare i tre punti.



Questo il tabellino della gara odierna:



MONSELICE-EUGANEA ROVOLON CERVARESE 1-1



MONSELICE: Nicola Simonato, Lacerti, Frizzarin, Bazzani, Rosa, Notolini (18’ s.t. Dalla Via), De Toni (14’ s.t. Salvatore), Menesello (39’ s.t. Carraro), Djordjevic, Zecchinato (39’ s.t. Galato), Sguotti. A disp. Lugari, Vedovato, Peraro, Rizzato, Bahhar. All. Luca Simonato.

EUGANEA ROVOLON CERVARESE: Bazzolo, Gradella, Franzina, Lovisetto (19’ s.t. Pollacchini), Lovato (27’ p.t. Giacomazzi), Silvestrin, Montemezzo, Morello, Kercuku (38’ s.t. Garon), Fasolo (19’ s.t. Trabuio), Celestre (12’ s.t. Perdon). A disp. Nicolè, Kitenge, Alberti, Corrà. All. Valeriano Fiorin.

ARBITRO: Celegato di Mestre.

RETI: 26’ p.t. Kercuku, 2’ s.t. Sguotti.

NOTE: Spettatori 350 circa. Espulso Vedovato dalla panchina per proteste. Ammoniti Notolini, Silvestrin, Bazzolo, Lovisetto, Morello e Trabuio. Recuperi: 2’ e 4’.