Promozione, girone C: primo squillo del Monselice con Gori

Trovato l'accordo con mister Luca Simonato, il mercato del Monselice, una delle favorite del prossimo campionato di Promozione, si stappa con l'arrivo del difensore centrale Diego Gori dalla juniores nazionale dell’Este.

Il quasi diciannovenne biancorosso, compie gli anni il prossimo 3 luglio, dopo la la strepitosa cavalcata della juniores nazionale giallorossa, capace di spingersi sino alle fasi finali di categoria, è il momento del ritorno tra i dilettanti, dopo la fugace esperienza in Prima Categoria con il Lendinara.

Queste le sue parole ai canali ufficiali societari: "A Monselice ho avuto sin da subito sensazioni molto positive. Il direttore sportivo Stefano Loverro mi ha fatto veramente un’ottima impressione: una persona onesta e con i piedi per terra, che tiene molto alla crescita dei giovani e che, al tempo stesso, è pronto a tutto per portare la società in alto. In lui ho trovato una persona ambiziosa e che vuole vincere. Obiettivi? Come squadra fare meglio possibile: sul piano personale voglio dimostrare le mie qualità e iniziare a farmi conoscere nelle categorie che contano. Spero di trovare un buon minutaggio, ma sono consapevole che dipenderà solo da me e da ciò che riuscirò a dimostrare sul campo."