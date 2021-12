Promozione, girone C: pari pirotecnico tra Monselice e Limena

Il big match dell'11°giornata del campionato Promozione girone C tra Monselice e Limena finisce con un pareggio in rimonta per gli ospiti diretti da Gaetano Prisco. Grandi rimpianti per l'11 di mister Luca Simonato, che ancora una volta non approfitta dei risultati favorevoli dalla parti di Piovese e Villafranchese, entrambe fermate sul pari, e resta a -3 dalla Piovese. Onore al Limena, capace di capovolgere il match nel secondo tempo, dimostrandosi una volta di più una squadra di grandissimo carattere.

LA CRONACA



L'intensità in campo, come previsto, è enorme e sin dai primi minuti il Monselice vuol far valere il fattore campo. Al 14' è subito gol. Vedovato sulla sinistra fa il bello ed il cattivo tempo, cross per il colpo volante con il destro di Cavaliere e Lunardi battuto. Il Limena reagisce, ma è sempre il Monselice a controllare il palleggio. Salvadori impegna severamente Lunardi e poi ancora Vedovato ci prova con una rovesciata a sorprendere il portiere ospite, senza fortuna. I padroni di casa controllano il campo e prima della chiusura del tempo vanno vicini al bis con Djordjevic e Cavaliere. In quest'ultimo caso, ancora un super Lunardi a sbarrare la strada all'attaccante ospite. Nella ripresa il Monselice riprende dove aveva lasciato e questa volta al 57' trova il raddoppio. Galato da sinistra pennella per Menesello, quest'ultimo dalla linea di fondo è intelligente per servire Cavaliere, che di testa segna a porta vuota. Ancora Salvadori per questione di centimetri non trova il tris. Il Limena barcolla, ma non crolla e al 67' trova il gol della speranza. Menale si fa stendere in area di rigore e dagli undici metri Brotto è una sentenza. Sul due a uno la gara diventa ancora più bella, anche se il Limena non pare dare segnali di grossa pericolosità. Eppure, nove minuti dopo la rete della speranza, il Limena pareggia. Punizione in the box degli ospiti ed ecco la zuccata di Zandegù che anticipa Bellamia e chiude il match sul definitivo pari il match di Monselice.



Ecco il tabellino del match di Monselice:

MONSELICE: Bellamio, Rizzato (41’ s.t. Zecchinato), Vedovato, Zompa, Rosa, Notolini, Salvadori, Menesello (44’ s.t. Marcato), Djordjevic, Galato (32’ s.t. Carani), Cavaliere (41’ s.t. Varotto). A disp. Lugari, Gradella, Dalla Via, Lemeti, Grossi. All. Luca Simonato.

LIMENA: Lunardi, Faggin (44’ p.t. Zuin), Boaron, Longo (36’ s.t. Ciato), Zandegù, Pedon, Rampin (33’ p.t. Raimondi), Pampagnin, Ciatto, Puglisi (18’ p.t. Brotto), Menale (46’ s.t. Carlo Bordin). A disp. Vlad, Sergio Bordin, Di Maggio, Andrici. All. Gaetano Prisco.

ARBITRO: Brentegani di Verona.

RETI: 14’ p.t. e 12’ s.t. Cavaliere, 22’ s.t. Brotto (rigore), 33’ s.t. Zandegù.

Ammoniti Brotto, Longo, Galato e Vedovato. Recuperi: 5’ e 3’.