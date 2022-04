Promozione, girone C: crollo Monselice, sorrisi per il Loreo

Il Loreo si conferma la bestia nera del Monselice e nella 23°giornata di campionato schianta definitivamente i sogni di risalita in classifica degli uomini di Simonato. 3 a 2 per i rodigini in casa della seconda in classifica, con il Monselice che resta a -5 dalla capolista della Piovese e scivolano al quarto posto nella graduatoria veneta delle seconde classificate per i ripescaggi della prossima stagione.

LA CRONACA

Cavaliere dopo pochi secondi spaventa Liviero, ma il suo diagonale si perde a fil di palo. Al 22' Zecchinato costringe Liviero al miracolo e tutto sembra andare per il meglio al Monselice. Sembra, perché Cassandro va in difficoltà su un appoggio innocuo di un compagno e la pressione di Boscolo è vincente e al 31' ecco il vantaggio del Loreo. Sei minuti dopo ecco il raddoppio del Loreo. Corner di Dine Sadellah e Mancin trova il colpo comodo per il 2 a 0 dei rodigini.

Stordito e demoralizzato nel morale, il Monselice non demorde e con la forza dei nervi trova in chiusura di tempo, la rete della speranza. Dalla Via su punizione pesca la testa di Rosa e Liviero è battuto. Nella ripresa i padroni di casa continuano a stentare, ma da grande squadra quale sono trovano il pareggio su rigore conquista da Zecchinato. Dal dischetto Galato è la solita sentenza e tutto è di nuovo in equilibrio. Il Monselice ci crede, ma nel migliore momento biancorosso arriva la mazzata definitiva al 73'. Luperto crossa in mezzo e sul secondo palo c'è Talpo, appena entrato in campo, che appoggia facilmente alle spalle di Bellamio. Nel finale è assalto alla porta difesa da Liviero, ma solo Zecchinato, a tempo quasi scaduto, va vicino al pareggio.

Ecco il tabellino della gara di Monselice:

MONSELICE: Bellamio, Rizzato (34’ s.t. Vedovato), Cassandro, Zompa (19’ s.t. Voltolina), Rosa, Dalla Via, Morello (38’ s.t. Lemeti), Galato (38’ s.t. Menesello), Djordjevic, Zecchinato, Cavaliere. A disp. Lugari, Varroto, Gradella, Notolini, Salvadori. All. Luca Simonato

LOREO: Liviero, Bullo, Borella, Penzo, Mancin, Fuolega, Sadellah, Qtyab (16’ s.t. Talpo), Boscolo, Luperto, Paio (37’ s.t. Ferro). A disp. Grego, Capelli, Marchioro, Vianello, Burraci, Tragni, Bertaggia. All. Fabio Perinelli

ARBITRO: Bortoletto di Treviso

RETI: 31’ p.t. Boscolo, 37’ p.t. Mancin, 46’ p.t. Rosa, 13’ s.t. Galato (rigore), 28’ s.t. Talpo

Ammoniti: Paio, Galato, Cassandro, Fuolega, Zompa, Penzo.

Angoli: 5-3

Recuperi: 2’; 5’