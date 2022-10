Promozione, girone C: impresa Monselice in 10, Loreo al tappeto

Secondo Nils Liedholm, indimenticato tecnico della stella del Milan e del secondo scudetto della Roma, si giocava meglio in 10 che in 11. Il Monselice, nel sesto turno di campionato, ha confermato il paradigma lidelmiano, piegando per 2 a 1 il Loreo in inferiorità numerica per un tempo e dieci minuti, regalandosi tre punti di platino. La vetta ora dista cinque punti, con una Villafranchese in netto rallentamento nelle ultime partite.

Diciamolo chiaro: l'espulsione di Dalla Via poteva costare caro agli uomini di Simonato, ma sul campo di Battaglia Terme i biancorossi hanno saputo trovare nella difficoltà, le risorse per una vittoria preziosissima. Il rigore di Menesello e il pareggio di Alex Ballarin, tutto nel giro di due minuti ad inizio ripresa, sono l'antipasto per il momento x della gara, all'81'. La correzione in gol di Zompa, dopo la capoccata sul palo di Djordjevic, fa esplodere il pubblico di fede biancorossa. Il giusto premio, per gli indomabili ragazzi di Simonato.

Questo il tabellino della gara di Battaglia Terme:

MONSELICE-LOREO 2-1

MONSELICE: Nicola Simonato, Businarolo, Tonazzo, Notolini, Zompa, Dalla Via, Bahhar (19’ s.t. De Toni), Menesello (47’ s.t. Varroto), Djordjevic (43’ s.t. Sguotti), Galato (32’ s.t. Vedovato), Zecchinato (37’ s.t. De Leo). A disp. Missaglia, Peraro, Frizzarin, Pavanello. All. Luca Simonato.

LOREO: Grego, Bullo (39' s.t. Boscolo), Borella, Mancin (1’ s.t. Daniele Vianello), Brentan (32' s.t. Ranzato), Fuolega, Andrea Ballarin (26' s.t. Stefano Vianello), Babetto (1’ s.t. Luperto), Neodo, Alex Ballarin, Bonato. A disp. Pregnolato, Marchioro, Paio, Visentini. All. Alessandro Tessarin.

ARBITRO: Ciprandi di Treviso.

RETI: 12’ s.t. Menesello (rigore), 14’ s.t. Alex Ballarin (rigore), 36’ s.t. Zompa.

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 35’ p.t. Dalla Via per doppia ammonizione. Ammoniti Galato, Vedovato, Mancin, Babetto e Alex Ballarin. Recuperi: 2’ e 6